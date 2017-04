Aus Wut ins Rathaus gerast

Die Amokfahrt eines 47-Jährigen ins neue Rathaus von Verden hatte keinen extremistischen oder terroristischen Hintergrund. Diesen Ermittlungsstand bestätigte ein Vertreter der Polizei Verden unserer Zeitung. Der 47-Jährige sollte am Montag in die Untersuchungshaft in Sehnde. Es war Haftbefehl...