Zigarettenpause dauerte zu lange - Zehnjähriger fährt alleine Zug

Weil sein Vater auf dem Bahnsteig in Leer (Ostfriesland) eine zu lange Zigarettenpause eingelegt hat, musste ein Zehnjähriger alleine mit dem Zug nach Oldenburg weiterfahren. Eine Zugbegleiterin nahm sich des Jungen an und gab ihn am Hauptbahnhof Oldenburg in die Obhut der Bundespolizei, teilte die Polizei am Montag mit. Diese kümmerte sich bis zum Eintreffen des 48-Jährigen um das Kind. Der Junge erhielt ein Malbuch und konnte den Beamten bei der Arbeit über die Schulter schauen. dpa

