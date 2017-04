Brief mit verdächtiger Substanz in türkischem Konsulat

Hannover Ein verdächtiger Brief mit weißem Pulver ist am Montag im türkischen Generalkonsulat in Hannover eingegangen. Der Brief wurde sichergestellt und zur polizeilichen Untersuchung mitgenommen, teilte die Polizei mit. Worum es sich bei der verdächtigen Substanz handelt, konnte die Polizei noch nicht sagen. Vorübergehend wurde der Zugangsbereich zum Generalkonsulat abgesperrt. Außer der Polizei waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Bundesweit waren in den letzten Monaten immer wieder Briefe mit verdächtigem Pulver bei Behörden und Gerichten aufgetaucht, teils entpuppte sich die Substanz als Puderzucker. dpa