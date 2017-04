Mann taucht nach Ball und versinkt in der Aller

Verden Beim Versuch, einen in die Aller geflogenen Fußball herauszuholen, ist ein 23-Jähriger in dem Fluss untergegangen. Trotz umfangreicher Suche sei der Mann nicht gefunden worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Ball war am Samstag bei einem Fußballspiel in die Aller geschossen worden und...