Schlägerei mit Hooligans aus Hannover - vier Verletzte

Hannover Bei einer Schlägerei mit rund 40 Hooligans sind in Erfurt mindestens vier Menschen verletzt worden. Am Samstagmorgen wollten die Anhänger des Fußballvereins Hannover 96 in der Nähe des Hauptbahnhofs Erfurt eine Disco besuchen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Security-Mitarbeiter ließen die große...