Heirat von Ernst August junior im Juli in Hannover

Hannover Nun ist es amtlich: Ernst August Erbprinz von Hannover (33) heiratet am 6. Juli seine Verlobte Ekaterina Malysheva (30) im Neuen Rathaus der niedersächsischen Landeshauptstadt. Das teilte ein Sprecher der Stadt am Freitagabend mit. Der Prinz habe vor einiger Zeit in einem persönlichen Gespräch...