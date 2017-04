Türkisches Verfassungsreferendum sorgt für Andrang in Hannover

Hannover Für die umstrittene Verfassungsreform in der Türkei ist die Stimmabgabe in neun Städten in den türkischen Konsulaten selbst möglich.

Das türkische Verfassungsreferendum hat in dem in Hannover auf dem Messegelände eingerichteten Wahllokal für Andrang gesorgt. Knapp 30 000 in Deutschland lebende Türken hätten bereits ihre Stimme abgegeben, sagte ein Konsulatsmitarbeiter am Freitag. Noch bis zum Sonntagabend kann abgestimmt werden. Am Wochenende werden noch einmal rund 10 000 Wähler erwartet, einen ähnlich großen Andrang gab es bereits am vergangenen Wochenende. In der Türkei selber wird das Referendum am 16. April organisiert.

Für die umstrittene Verfassungsreform in der Türkei, die Präsident Recep Tayyip Erdogan mit der Einführung eines Präsidialsystems noch mehr Macht verschaffen würde, ist die Stimmabgabe in neun Städten in den türkischen Konsulaten selbst möglich. Außerdem wurde neben Hannover auch in drei weiteren Städten eine externe Räumlichkeit gesucht, weil die Konsulate dort zu klein sind. Im Anlauf zu dem Referendum hatte es in Niedersachsen wie auch bundesweit Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker gegeben.

In Niedersachsen leben knapp 91 000 Türken. Schwerpunkte der türkischen Gemeinschaft sind die Städte Hannover (rund 17 000 Menschen), Salzgitter (5340), Braunschweig (5140), Hildesheim (2330) und Osnabrück (2740). Dazu kommen türkischstämmige Menschen mit deutschem Pass. dpa