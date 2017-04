Ärztekammer startet Schwimmkurse für Migranten

Flüchtlingskinder nehmen an einem Schwimmkurs teil. Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Angesichts der hohen Zahl von ertrunkenen Flüchtlingen 2016 starten die Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) und der Sportverein Hannover 96 gemeinsam Schwimmkurse für Migranten. Schwimmen sei eine tolle Freizeitbeschäftigung mit hohem Fitnesswert, sagte die Vorsitzende der ÄKN-Bezirksstelle Hannover, Cornelia Goesmann, am Freitag. Darüber hinaus könnten die in den Kursen vermittelten Fähigkeiten Badeunfälle verhindern.

Die Kurse in der Stadt und Region Hannover starten am 25. April und werden laut Ärztekammer von professionellen Schwimmtrainern geleitet. Dolmetscher seien vor Ort. Nach Angaben des Städte- und Gemeindebundes Niedersachsen bieten landesweit zahlreiche Kommunen Schwimmkurse für Flüchtlinge an.

Im vergangenen Jahr ertranken laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mindestens 537 Menschen, darunter waren 64 Flüchtlinge.