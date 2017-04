Brand in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel In Wolfenbüttels Innenstadt hat es am Morgen gebrannt. Die Bewohner sind unverletzt, eine Katze konnte nicht gerettet werden.

Feuer in Altstadt - zwei Wohnungen brennen komplett aus

Zwei Wohnungen sind in der kleinen Kirchstraße in Wolfenbüttels historischer Altstadt am Freitagmorgen ausgebrannt. Der Notruf ging bei der Einsatzleitung der Feuerwehr gegen 8.50 Uhr ein. Keiner der Bewohner des Hauses, das insgesamt fünf Mietparteien beherbergt, wurde verletzt.

Allerdings befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers zwei Katzen in dem Wohnhaus. Eine Katze, die sich in einer der brennenden Wohnungen befand, konnte gerettet werden. Sie wurde verletzt und ist nun in tierärztlicher Behandlung. Für eine weitere Katze kam jeder Rettungsversuch zu spät: Sie starb bei dem Brand.

Die Brandursache ist bisher noch unklar, so Carsten Franke, Einsatzleiter vom Dienst. Wegen der massiven Rauchentwicklungen wurde ein Vollalarm ausgelöst, die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel rückte samt Drehleiter aus. Red