Brand in Wolfenbütteler Innenstadt - Katze gerettet

Wolfenbüttel In der Wolfenbütteler Innenstadt kam es in einem oberen Stockwerk in einem Fachwerkhaus zu einem Brand. Die Ursache ist bisher noch unklar. Bewohner wurden nicht verletzt, dafür eine Katze. Sie konnte von der Feuerwehr jedoch noch gerettet werden. Wegen der massiven Rauchentwicklungen wurde ein Vollalarm ausgelöst, die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel rückte samt Drehleiter aus. Bei dem Brand sind laut Carsten Franke, Einsatzleiter vom Dienst, zwei Wohnungen komplett ausgebrannt. red