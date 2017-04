Sechs Verletzte bei Schulbusunfall

Winsen Bei einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus sind in Winsen (Luhe) sechs Menschen verletzt worden. Eine 32 Jahre alte Autofahrerin habe dem Bus mit ihrem Wagen die Vorfahrt genommen, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Die Frau und eine zwölfjährige Schülerin wurden dabei schwer verletzt. Vier weitere Schüler im Alter zwischen 11 und 13 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der Ampelmast an der Unfall-Kreuzung war am Tag zuvor bei einem anderen Unfall beschädigt worden. Daraufhin wurde die Anlage zwar abgeschaltet, doch galten damit die vorhandenen Verkehrsschilder. Der Fahrer des Busses mit etwa 25 Kindern habe den Unfall am Donnerstag nicht mehr verhindern können, sagte der Sprecher. Der Sachschaden soll bei rund

11000 Euro liegen. dpa