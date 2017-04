Landtag debattiert über den Umgang mit der Vogelgrippe

CDU und die FDP wollen am Freitag vom Landtag wissen, nach welchen Kriterien entschieden wird, wann bei einem Ausbruch von Vogelgrippe Tiere in benachbarten Ställen getötet werden sollen. Foto: dpa

Besonders im Kreis Cloppenburg scheint kein Ende der Virusepidemie in Sicht. Der Umgang mit der Vogelgrippe und ihren Folgen beschäftigt am Freitag den Landtag. Die CDU und die FDP interessieren sich für die Frage, nach welchen Kriterien das Landwirtschaftsministerium darüber entscheidet, wann bei einem Ausbruch von Vogelgrippe Tiere in benachbarten Ställen getötet werden sollen.

Auslöser ist ein Vorfall in Garrel im Landkreis Cloppenburg. Dort war Anfang März die Vogelgrippe in einem Betrieb ausgebrochen. Der Landkreis hatte später kritisiert, dass sich Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) gegen das Töten von Geflügel in benachbarten Betrieben ausgesprochen hatte. Schließlich mussten auch dort die Tiere getötet werden, nachdem Verdachtsfälle von Vogelgrippe aufgetreten waren. Das Ministerium hatte die Kritik zurückgewiesen: Tests auf das Virus seien in den benachbarten Betrieben zunächst negativ gewesen. dpa