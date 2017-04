„Digital Day“ - Zwischen Fake News und Katzenvideos

Rund 100 Studenten und Auszubildende nahmen am Projekttag „Digital Day“ in der Welfenakademie teil.

Medien und Nachrichten bewusst und kritisch zu bewerten – so lautete der Appell von Armin Maus an das Plenum im Audimax der Welfenakademie. Dort war der Chefredakteur unserer Zeitung am Donnerstag einer von sechs Referenten vor etwa 100 Studenten der Welfenakademie und Auszubildenden des Projekts „Zukunft Bilden“. Anlass war der „Digital Day“. Bei der vierten Auflage des Thementages gaben Experten Praxiseinblicke in die Dynamik der digitalen Welt.

„Seien Sie kritisch. Misstrauen Sie denen, die Ihnen die ganz einfachen Antworten geben“, sagte Armin Maus. Denn Scheinwahrheiten, Fake News, seien schnell gestreut und zielgerichtet verbreitet – besonders über die sozialen Medien. Menschen ließen sich gerne in ihrer Anschauung bestätigen. Meinungen, die in das vorgefertigte Weltbild passen, würden daher leichter akzeptiert. „Ob Messenger für Informationen oder Desinformationen genutzt werden, liegt aber in der Hand der Anwender“, fuhr Maus fort.

Und Olaf Hoffjann von der Hochschule Ostfalia bestätigte: „Die wichtigste Eigenschaft, um Fake News zu identifizieren, ist Misstrauen.“ Wie leicht es ist, alternative Fakten zu streuen, zeigte der Professor in Echtzeit. „Wie viele Landtagswahlen wurden durch Fake News beeinflusst?“, stellte er als Frage an das Plenum. Hoffjann benutzte eine Studie als argumentativen Stützpfeiler seiner Frage – eine Studie, die es so nie gegeben hat. Dennoch schätzten die Zuhörer rege, wie viele Landtage auf dem Fundament der Scheinwahrheiten fußen – bis Hoffjann sein Experiment schließlich selbst als Fake News entlarvte. „Das Thema ist gerade in Bezug auf die anstehenden Wahlen interessant“, sagte Studentin Thoya Schubert. Ihr Kommilitone Tobias Jerschensky fügte an: „Das öffnet die Augen für einen kritischeren Umgang.“

Nina Schwerdtfeger, Geschäftsführerin der Werbeagentur „neo.says.miau“, brachte nach den fundierten Mahnungen etwas Online-Euphorie in den Hörsaal. Ihre Mutter habe sie mal stundenlang mit den Vorbereitungen für das Weihnachtsessen alleingelassen – weil sie lieber auf Facebook forschte, ob denn das neue Badezimmer des Cousins schon fertig ist. Wieso das wichtig ist? „Das Zielgruppenalter bei Facebook hat sich extrem verändert“, sagt Schwerdtfeger. Interessant sei das vor allem für Unternehmen, die das Surfverhalten der Nutzer fleißig auswerten. Schwerdtfeger: „Wir bekommen so viel Werbung, wir merken das gar nicht mehr.“ Für Sascha Hahne von der Videoproduktions-Firma „Ausdruckslos“ gibt es bei Facebook vor allem eines zu sehen: Katzenvideos – darauf stößt er am häufigsten.