Göttinger Gefährder scheitert beim Bundesverfassungsgericht

Ein unter Terrorverdacht in Göttingen festgenommener islamistischer Gefährder ist auch vor dem Bundesverfassungsgericht mit dem Versuch gescheitert, seine Abschiebung zu verhindern. Er kann jetzt abgeschoben werden, obwohl er noch keine schweren Straftaten begangen hat und in Deutschland geboren wurde.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte Ende Februar die nach Angaben seines Sprechers bundesweit erste Abschiebungsanordnung gegen zwei Gefährder nach dem Aufenthaltsgesetz verfügt. Wegen der Aussichtslosigkeit einer Verfassungsbeschwerde dagegen habe das Bundesverfassungsgericht den Fall gar nicht erst zur Entscheidung angenommen, heißt es in dem am Donnerstag bekannt gewordenen Beschluss (2 BvR 743/17). Diese Entscheidung sei unanfechtbar. Zuvor hatte bereits das Bundesverwaltungsgericht die Anordnung bestätigt.

Der 22-jährige Nigerianer und der 27 Jahre alte Algerier, die nach Auffassung der Polizei einen Terroranschlag geplant haben sollen, waren am 9. Februar bei einer Großrazzia in Göttingen in Gewahrsam genommen worden. Bei der Aktion wurden unter anderem scharf gemachte Waffen, Munition und IS-Flaggen beschlagnahmt. Die Männer sollen nach Algerien und Nigeria abgeschoben werden. Danach gilt für sie ein lebenslanges Wiedereinreiseverbot.