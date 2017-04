Ministerin: Nur staatliche Lehrer unterrichten islamische Religion

Hannover Derzeit würden an rund 70 allgemeinbildenden Schulen etwa 3100 muslimische Schüler von 36 Lehrkräften in dem Fach unterrichtet.

Islamischer Religionsunterricht wird an niedersächsischen Schulen laut Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) ausschließlich von staatlichen Lehrkräften gegeben. „Es ist falsch zu behaupten, es gebe einen Einfluss der Türkei auf den islamischen Religionsunterricht“, sagte Heiligenstadt am Donnerstag im Landtag. Alle niedersächsischen Lehrkräfte würden vom Land eingestellt und bezahlt, es gebe im Landesdienst keine staatlich entsandten Lehrkräfte, die ihr Gehalt aus dem Ausland bekommen.

Derzeit würden an rund 70 allgemeinbildenden Schulen etwa 3100 muslimische Schüler von 36 Lehrkräften in dem Fach unterrichtet. Grundlage sei ein staatlicher Lehrplan. Dessen Inhalte würden mit einem Beirat besprochen, in dem auch Vertreter der beiden islamischen Landesverbände Schura und Ditib vertreten seien. Der Moscheeverband Ditib steht wegen des wachsenden Einflusses türkischer Behörden in der Kritik.