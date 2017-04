Ditib hofft auf gute Beziehungen

Der niedersächsische Vorsitzende des Moscheeverbandes Ditib hofft, dass sich die Lage zwischen Deutschland und der Türkei wieder beruhigt. Aber auch wenn es schwierig bleibe, seien die Türkischstämmigen Teil der Gesellschaft, sagte Yilmaz Kilic im Gespräch mit der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag). „Es darf nicht passieren, dass hier bei uns eine Trennlinie zwischen Muslimen und Nichtmuslimen gezogen wird“, betonte er. „Die Deutsch-Türken haben zwei Herzen, sie haben ein Mutterland und ein Vaterland - und deshalb bekommen sie diese Spannungen ganz unmittelbar zu spüren“, so Kilic weiter.

Hoffnung mache, dass das Verhältnis zwischen den Völkern schon seit Jahrhunderten bestehe. Es gebe viele Verbindungen, nicht nur auf politischer und wirtschaftlicher Ebene, sondern auch in den Familien. „Man kann die Völker nicht mehr trennen“, sagte Kilic wenige Tage vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei. Bis zum 9. April dürfen die türkischen Wahlberechtigten auch in Deutschland über das Referendum abstimmen, das Präsident Recep Tayyip Erdogan noch mehr Macht verschaffen soll. Wegen des Einflusses der türkischen Behörden steht Ditib zunehmend in der Kritik. Der Moscheeverband Ditib gilt als größter Zusammenschluss von Moscheegemeinden in Deutschland. Vor dem Hintergrund verschärfter Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei waren Landespolitiker auf Distanz gegangen. dpa