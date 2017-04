Ultraleichtflieger stürzt ab – Tote sind identifiziert

Wendemark Der Flieger war am Mittwochabend in eine Hochspannungsleitung geflogen und abgestürzt.

Nach dem Absturz eines Ultraleichtfliegers in der Region Hannover mit zwei Toten wollen die Ermittler die Ursachenforschung fortsetzen. Die Identität der Opfer sei inzwischen geklärt, nähere Informationen könne man aber noch nicht bekanntgeben, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Vermutlich war der Flieger am Mittwochabend am Flughafen Hannover-Langenhagen gestartet. Am Rande der Ortschaft Wedemark war er in eine Hochspannungsleitung geflogen und brennend zu Boden gestürzt. Nach dem Löschen des Flugzeugs fanden die Einsatzkräfte zwei Leichen in dem Wrack. Die Polizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sollen den Absturz untersuchen.

Der Ultraleichtflieger war zwischen zwei Strommasten in die Leitung geflogen. Abstürze mit Ultraleichtflugzeugen sind keine Seltenheit. Immer wieder sterben Menschen bei Unfällen mit den Fluggeräten. dpa