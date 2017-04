Landtag debattiert über ärztliche Versorgung auf dem Land

Der Leerstand von Praxen in Niedersachsen hat seit 2015 wieder zugenommen. Foto: dpa

Hannover Auf dem Land gibt es immer weniger Hausärzte. Dem will die Politik entgegensteuern.

Der niedersächsische Landtag diskutiert am Donnerstag darüber, wie die Versorgung verbessert werden kann. So fordert die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. „Es ist auch wichtig, nicht nur darüber nachzudenken, wie mehr Ärzte zu den Patienten auf das Land kommen, sondern wie Patienten auf dem Land zu den Ärzten kommen“, sagte ein KVN-Sprecher. In den bisherigen Plänen der Landesregierung tauche dieser Punkt nicht auf.

Der Leerstand von Praxen im Land hat seit 2015 wieder zugenommen. Zurzeit gibt es laut KVN 335 freie Hausarztpraxen. Das sind zehn mehr als im vergangenen Jahr und 28 mehr als 2015. Besonders wenige Hausärzten gebe es derzeit im Umland von Bremerhaven und Wolfsburg. dpa