109 900 Euro für Atom-Workshops

Salzgitter Drei Workshops, ein Jugendnetzwerk und Bildungsmaterial zum Thema Atommüll sollen junge Leute erstellen, die an einem neuen Projekt teilnehmen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt hat am Mittwoch in Salzgitter einen Förderbescheid über 109 000 Euro an den Trägerkreis Atommüllreport übergeben, der...