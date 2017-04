Zweifel an Holocaust-Opferzahl - Verfahren gegen Facebook-Nutzer

Lingen Weil er auf Facebook die Zahl der Holocaust-Opfer und die Verantwortung Adolf Hitlers an der Judenvernichtung bezweifelt hat, ermittelt die Polizei gegen einen 47-Jährigen aus Lingen wegen Volksverhetzung. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann am Donnerstag vergangener Woche bei...