Experten untersuchen Leck in Erdölfeld im Kreis Gifhorn

Gifhorn Am Dienstag sind acht Kubikmeter Rohöl und Wasser an der Leitung im ExxonMobil-Erdölfeld in Lüben ausgetreten.

Nach dem Leck in einer Erdölleitung im Kreis Gifhorn haben Experten des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LEBG) Ermittlungen aufgenommen. Wie das LBEG am Mittwoch mitteilte, waren am Vortag etwa acht Kubikmeter Rohöl und Wasser durch ein Leck an einer Leitung im ExxonMobil-Erdölfeld in Lüben ausgetreten. Die Leitung sei nicht mehr in Betrieb und der Kreis über den Vorfall informiert, teilte die Behörde mit.

Die kontaminierte Erde wurde ausgehoben und die Experten ermitteln die Ursache des Schadens. „Ein vom Unternehmen beauftragter Fachgutachter soll das Ausmaß des Schadens auf der etwa 1000 Quadratmeter großen Fläche feststellen“, sagte der LBEG-Sprecher Björn Völlmar. dpa