Leiche in ausgebrannter Laube in Hildesheim gefunden

Hildesheim Feuerwehrleute haben in einer ausgebrannten Gartenlaube in Hildesheim einen Leichnam gefunden. Der Tote sei bislang noch nicht identifiziert worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das Feuer in der Laube war am Dienstagabend gemeldet worden. Nachdem Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle gebracht hatten, stießen sie auf die Leiche. Angaben zur Todesursache, zur Ursache des Feuers und zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst nicht. dpa