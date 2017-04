Landtag beschäftigt sich mit dem deutsch-türkischen Verhältnis

Die anhaltenden Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei haben Auswirkungen auf das politische und gesellschaftliche Leben in Niedersachsen. Der Landtag befasst sich in seiner dreitägigen Plenarsitzung mit mehreren Aspekten dieses Themas.

TÜRKISCHES VERFASSUNGSREFERENDUM:

Bis zum 9. April dürfen die türkischen Wahlberechtigten in Deutschland über ein Referendum abstimmen, das Präsident Recep Tayyip Erdogan noch mehr Macht verschaffen soll. Um die geplanten Wahlkampfauftritte türkischer Politiker hatte es heftigen Streit gegeben - auch die Stadt Hannover hatte Mitte März einen Wahlkampfauftritt des Vizechefs der türkischen Regierungspartei AKP abgesagt. Auf Antrag der Grünen werden die Landtagsabgeordneten am Mittwoch (09.00 Uhr) darüber diskutieren, welche Lehren aus dem Streit um das Referendum in Deutschland zu ziehen sind. „Viele Türken hier im Land unterstützen Erdogan aus Trotz gegen Deutschland, weil sie sich über Jahre ausgegrenzt fühlen“, sagte dazu der Abgeordnete Belit Onay (Grüne). Es brauche daher eine Diskussion darüber, welche Fehler sich die deutsche Politik im Umgang mit dieser Gruppe geleistet habe.

MOSCHEEVERBAND DITIB:

Wegen des Einflusses der türkischen Behörden steht der Moscheeverband Ditib zunehmend in der Kritik. In einer dringlichen Anfrage am Donnerstag will die FDP-Fraktion von der Landesregierung wissen, sie weiter an der Kooperation mit Ditib bei der Gefängnisseelsorge festhalten will. Die türkische Religionsbehörde Diynet schickt Imame in die Ditib-Gemeinden, die auch mit der Gefangenenseelsorge befasst sind. Der Moscheeverband Ditib gilt als größter Zusammenschluss von Moscheegemeinden in Deutschland. Er sorgte für Schlagzeilen, weil einige Geistliche Landsleute bespitzelt haben sollen. Auch bei einem Imam aus Braunschweig besteht der Verdacht, er könne ein Spitzel der Türkei sein.

VERFOLGUNG VON GÜLEN-ANHÄNGERN

Die mögliche Überwachung und Bedrohung von türkischen Oppositionellen und Anhängern des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen steht im Fokus einer Anfrage der CDU. Nach Angaben von Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat der türkische Geheimdienst MIT in Niedersachsen etwa 10 bis 15 Einrichtungen ausspioniert, bei denen ein Zusammenhang mit der Gülen-Bewegung vermutet werde. Die türkische Regierung macht Gülen für den gescheiterten Putsch vom 15. Juli 2016 verantwortlich. Die CDU interessiert, welches Ausmaß diese Überwachung durch türkische Behörden hat und welche Hilfe die Landesregierung den Betroffenen anbietet. dpa