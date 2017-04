Jeder Cent geht auf die Insel Neuwerk

Wolf-Tammo Köhne (links) und Hans Tilch haben in den vergangenen 19 Jahren rund 200 000 Euro Spendengelder gesammelt. Foto: Schweiger

Ferien auf Neuwerk. Das bedeutet: Luft, die nach Salzwasser schmeckt, Stockbrot am Lagerfeuer, Tage, die komplett im Freien verbracht werden, Nächte im Schlafsack, leise flüsternd, um die anderen nicht zu wecken, Wattwanderungen, Essen im Gemeinschaftsraum, neue Freundschaften und rundherum der Blick auf die raue Nordsee.

Viele hundert Kinder verbringen jedes Jahr dank der Jugendfreizeiten der Stadt Salzgitter einen Teil ihrer Ferien im Zeltlager auf der kleinen Nordseeinsel Neuwerk. Möglich machen das unter anderem zwei Männer: Wolf-Tammo Köhne und Hans Tilch aus Salzgitter. Im Jahr 1998 gründeten die beiden den Förderverein Jugendcamp Neuwerk. Damals stand der Fortbestand des Zeltlagers zur Debatte: Die Haushaltslage der Stadt war schlecht, es gab Überlegungen, das sanierungsbedürftige Camp zu schließen. „Also gründeten wir einen Verein, um Neuwerk ohne städtische Mittel attraktiver zu machen“, erzählt Köhne, der bis heute der Vorsitzende ist. Und das ist ihnen ohne Zweifel gelungen.

Der Förderverein hat neue Gruppenzelte bezahlt, die Küche sowie die alten Sanitäranlagen erneuert, Spielgeräte beschafft, die Außenanlage auf Vordermann gebracht, eine Beachvolleyball-Anlage finanziert und zuletzt fünf Block-Holzhäuser errichten lassen. Mehr als 200 000 Euro an Spendengeldern haben die zwei Männer in den vergangenen 19 Jahren dafür gesammelt. Und zwar mit viel persönlichem Einsatz. Einfach sei es nicht immer, sagt Köhne. „Die Bedürfnisse werden immer größer, die Bereitschaft zu geben nicht unbedingt.“

Zum Glück hat der Verein einige treue Sponsoren. „Es gibt zum Beispiel ein Ehepaar, das uns jedes Jahr 800 Euro überweist“, berichtet Geschäftsführer Hans Tilch. Der Förderverein selbst hat 29 Mitglieder, die aktive Arbeit übernehmen Köhne und Tilch, ehrenamtlich versteht sich. Bezahltes Personal gibt es nicht, teure Geschäftsräume ebenso wenig. Alles Organisatorische, der gesamte Schriftverkehr – das erledigt Tilch in seinem Arbeitszimmer im Süden Salzgitters. Das gewährleistet, dass jeder Cent der gespendet wird, nach Neuwerk geht. Und dass auf der Insel auch alles an Ort und Stelle gelangt, davon überzeugen sich die Männer regelmäßig selbst. „Wir machen unsere Inspektionsreisen, um zu sehen, wie unsere Gelder eingesetzt werden“, sagt der ehemalige Schulleiter Köhne.

Die Stadt Salzgitter unterhält das Jugendcamp bereits seit 1961. Jedes Jahr fahren allein in den Sommerferien drei Gruppen von Mädchen und Jungen zwischen 7 und 14 Jahren an die See. Dazu kommen zwischen April und Oktober Schulklassen, Kindergärten und Vereine, die die Anlage nutzen. Tilch, ehemaliger Leiter des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad, ist froh darüber, dass der Verein auch nach 19 Jahren noch viele Sponsoren und Förderer hat. „Dorthin geht unser Dank. Ohne Unterstützung ginge es ja nicht.“

DER GEMEINSAM-PREIS Am 30. Mai ehrt unsere Zeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 14. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. Wir stellen hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Wolf-Tammo Köhne und Hans Tilch haben vor 19 Jahren den Förderverein Jugendcamp Neuwerk gegründet. Bis heute haben sie mehr als 200 000 Euro gesammelt. Das Ziel: Mit dem Geld wird das Zeltlager auf Neuwerk kontinuierlich saniert und instand gehalten. Das sichert den Fortbestand des Camps. Kontakt: (0 53 41) 3 43 01.