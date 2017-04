Sybille Schnehage darf wieder nach Afghanistan

Braunschweig Seit anderthalb Jahren war die Vorsitzende des Vereins Katachel, der sich für Witwen und andere benachteiligte Menschen in Kunduz einsetzt, nicht mehr in Afghanistan. Ein Sperrvermerk in ihrem Reisepass verbat ihr die Ausreise in das Land - zu unsicher sei die Lage. Nun entschied das Verwaltungsgericht Braunschweig am Dienstag: Die Bergfelderin (Kreis Gifhorn) darf wieder ausreisen. Zwar sehe das Gericht durchaus ein hohes Risiko, dass die 66-Jährige von der Taliban entführt werden könnte. Jedoch spiele das Recht auf Freiheit eine größere Rolle: Schnehage, die nach eigenen Angaben stets von bewaffneten Soldaten umgeben ist, solle selbst entscheiden, ob sie sich der Gefahr aussetzen wolle. Der Paragraph 7 des Passgesetzes, auf den sich die Samtgemeinde Brome bei ihrem Sperrvermerk berufen hatte, sei laut dem Richter keine zulässige Rechtsgrundlage. Der besagt nämlich, dass von dem Passbewerber bei der Einreise in ein anderes Land eine akute Gefährdung für die Sicherheit ausgehe. Das sei bei Schnehage nicht der Fall, ihre Ausreise sei nur eine mittelbare Ursache für eine Gefährdung - da sie das Risiko eingehe, entführt zu werden und für ihre Freilassung Lösegeld erpresst werden könnte. Von Schnehage selbst, die in Kunduz Schulen baut und Arbeitsplätze schafft, gehe aber keine Gefahr aus. dak

