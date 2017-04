Niedersachsen startet mit 750 Millionen Euro Hochschul-Sanierung

Niedersachsens Landesregierung nutzt die gute Haushaltslage zum Aufbau eines Sondervermögens für die Sanierung maroder Hochschulen. Das Startkapital in Höhe von 750 Millionen Euro soll im laufenden Jahr überwiesen werden, sagte Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) am Dienstag in Hannover. Davon sollen 600 Millionen Euro der grundlegenden Sanierung der beiden Hochschulkliniken in Göttingen und Hannover zukommen, deren Investitionsstau auf insgesamt 2,1 Milliarden Euro geschätzt wird. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und das Uniklinikum in Göttingen sind zwei der drei größten Kliniken im ganzen Land.

Die restlichen 150 Millionen Euro von dem Startkapital sollen als einmalige Zusatzleistung für den Abbau des Sanierungsstaus an den übrigen niedersächsischen Hochschulen genutzt werden. Das Geld ist zusätzlich zu den für diesen Zweck jährlich im Haushalt bereits eingeplanten 180 Millionen Euro. Der am Dienstag auf der Kabinettssitzung gefasste Beschluss muss noch vom Landtag gebilligt werden, damit er Gesetzeskraft erlangt. Schneider erwartet, dass das nach der Ausschussberatung bereits im Mai möglich ist.

Das Ganze sei im Detail mit dem Rechnungshof abgestimmt, sagte der Minister und betonte: „Wir haben im Jahr 2016 eine erfreuliche Einnahmesitutation erlebt - insbesondere bei den Steuereingängen, und auch einige Sondereffekte sind dazugekommen.“ Beide Kliniken seien mit ihrer Gebäudestruktur über 40 Jahre alt und hätten starke Abnutzungserscheinungen; zudem mache der medizinische Fortschritt bei den Raumzuschnitten neue Konzeptionen nötig. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verwies auf den Investitionsstau und meinte: „Eine Sanierung ist überfällig; sie hätte im Grunde genommen schon vor vielen Jahren in Angriff genommen werden müssen.“

Im Laufe des kommenden Jahres werde es belastbare Kostenschätzungen für das auf insgesamt 22 Jahre angelegte Vorhaben geben, betonte Niedersachsens Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Klajic. Im Rahmen eines so genannten Masterplans sollen nun bauliche Standards definiert und gekoppelt werden mit inhaltlichen Vorgaben für wissenschaftliche Kooperationen zwischen den Kliniken, um sie komplementär auszurichten. Bis dahin soll der konkrete Flächenbedarf feststehen und auch festgelegt werden, in welcher Reihenfolge die diversen Gebäude saniert werden sollen. Die Dringlichkeit und die schnelle Umsetzbarkeit der Sanierungsarbeiten sollen dabei ein Kriterium sein, so die Grünen-Politikerin.

Sie würdigte das Projekt als „historisch“. Es sei bundesweit einmalig, dass ein Drittel des Kapitals für dieses Sondervermögen schon im ersten Jahr fließe. „Das ist auch eine Investition in zwei besonders forschungsstarke Institutionen“, sagte sie. dpa/lni