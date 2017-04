Verbrechen in Seelze: Tote ist identifiziert

Mitarbeiter der Spurensicherung untersuchen am Montag in Dedensen in der Region Hannover den Fundort einer Leiche. Eine Spaziergängerin hatte den leblosen Körper am Morgen in der Nähe eines Feldweges entdeckt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die zunächst unbekannte Frau konnte identifiziert werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Vorabend hätten fast zeitgleich ein Arbeitskollege sowie Angehörige die Frau in Bad Nenndorf als vermisst gemeldet. Überprüfungen ergaben, dass es sich um die am Montagmorgen an einem Feldweg in der Nähe des Mittellandkanals Seelze bei Hannover gefundene Tote handelt.

Die Fahnder gehen nach einer Obduktion inzwischen definitiv von einem Gewaltverbrechen aus. Äußere Gewalt führte demnach zum Tod der Frau, die nach Annahme der Ermittler seit dem Wochenende an dem Wald lag. Eine Spaziergängerin hatte die Tote dort gefunden. Mit Spürhunden suchten Polizisten am Dienstag die Umgebung des Fundortes ab. Dabei wurde Beweismaterial sichergestellt, das nun ausgewertet wird, teilte die Polizei mit.

Die Fahnder sind nun dringend auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Fundortes gemacht haben. Dieser befindet sich im Seelzer Ortsteil Dedensen. dpa/lni