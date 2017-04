Ein Schwerverletzter bei Wohnhausbrand in Holzminden

Holzminden Bei einem Wohnhausbrand in Holzminden ist am Dienstagmorgen ein Mensch schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei war das Feuer aus bisher unbekannter Ursache in einer Dachgeschosswohnung des Gebäudes in der Innenstadt ausgebrochen. Ein Mensch sei von den Einsatzkräften schwer verletzt geborgen und ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben. dpa

