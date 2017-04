Prostituierten-Mord: Wolfenbütteler angeklagt

Peine . Nach dem gewaltsamen Tod einer Prostituierten in einem Sex-Mobil im Kreis Peine hat die Staatsanwaltschaft einen 40-Jährigen angeklagt. Der Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel soll die Frau am 4. November vergangenen Jahres in ihrem Wohnmobil bei Hohenhameln getötet haben. Ihm wird Totschlag...