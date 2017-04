Der Internationale Männertreff (IMT) in der Braunschweiger Weststadt mit Mitgliedern aus derzeit neun Nationen wurde vor acht Jahren gegründet. Geleitet wird er seit 2010 von Jasmin Kruskic (links vorn).Foto: Karsten Mentasti

Braunschweig Aus neun Nationen stammen die bis zu 30 Männer, die sich montags am späten Nachmittag im Treffpunkt Pregelstraße in der Weststadt einfinden.

Ihr Stadtteil liegt ihnen am Herzen

Die Gruppe nennt sich zu Recht Internationaler Männertreff (IMT). Die Mitstreiter im Alter zwischen 19 und 89 Jahren haben ein bemerkenswertes Ziel: Sie wollen die Menschen in dem knapp 24.000 Einwohner starken Stadtteil, der ab den 1960er-Jahren entstanden ist und einst als sozialer Brennpunkt galt, einander näher bringen. Kulturelle und religiöse Unterschiede überbrückt der jederzeit für neue Teilnehmer offene Kreis dadurch, dass sich die Weststädter bei möglichst vielfältigen Gelegenheiten begegnen und sich dabei kennenlernen und ins Gespräch kommen sollen.

„Unser Motto lautet: ,Wir leben jetzt!‘ “, sagt Jasmin Kruskic, der die Gruppe seit 2010 leitet. Aus seiner Heimat mit Frau und Tochter im Jugoslawienkrieg geflohen, setzen er und seine IMT-Mitstreiter sich für ein friedliches Miteinander in ihrem Stadtteil ein. Sie begreifen sich als eine Gemeinschaft, die sich untereinander hilft und anderen helfen will.

Dass die Weststadt – oft übertrieben als Trabantenstadtteil bezeichnet – längst ihr Image zum Besseren gewandelt hat, liegt an diversen Maßnahmen der großen Wohnbauunternehmen und der Stadt. Doch die Wirkung von ehrenamtlichen sozialen Initiativen wie dem IMT, der 2009 durch den Verein Stadtteilentwicklung Weststadt gegründet wurde, ist bei dieser Entwicklung nicht zu unterschätzen. Aus anfangs fünf Mitgliedern, die noch nicht alle gut Deutsch sprachen und sich durch Aktivitäten wie Ausflüge, Spielen und Kochen erst langsam angenähert haben, ist in acht Jahren eine bunte Mischung von „Handwerkern, Dichtern, Denkern und anderen Talenten“ geworden. So blumig beschreibt Kruskic die Schar seiner Männer.

Manche Weststädter kennen den Internationalen Männertreff vor allem von seinem Grillstand, mit dem er seit Jahren bei Festen aller Art dabei ist. Die Idee: Wo gegessen wird, kommt man auch ins Gespräch. Das Miteinander zu fördern und auch Nachbarn Hilfe anzubieten, wo sie benötigt wird, ist in einem Stadtteil mit einem hohen Anteil an Hochhäusern und Migranten alles andere als leicht.

Aber Grillen ist nur ein Aspekt des beispielhaften nachbarschaftlichen Engagements. Selbst organisierte Liederabende, Lesungen, neuerdings auch Tanzabende gehören zum Jahresprogramm genauso dazu wie die tatkräftige Unterstützung der Netzwerke in der Weststadt – und von Flüchtlingen. Auch die Idee zu einem regelmäßigen Reparaturcafé ist im IMT entwickelt und umgesetzt worden. Übrigens: Die Männer unterstützen selbstverständlich auch den Frauenstammtisch, den es in der Weststadt ebenso gibt.

DER GEMEINSAM-PREIS Am 30. Mai ehrt unsere Zeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 14. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. In den nächsten Wochen stellen wir hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Internationaler Männertreff (IMT): Die Gruppe in der Braunschweiger Weststadt ist für Teilnehmer aus allen Nationen offen. Das Ziel: Die Menschen in der Weststadt einander näher zu bringen und dabei kulturelle und religiöse Grenzen durch Begegnung und Mit- einander zu überbrücken. Die Partner: Der Verein Stadtteilentwicklung Weststadt. Kontakt: Jasmin Kruskic, Verein Stadtteilentwicklung Weststadt, Pregelstraße 11, 38120 Braunschweig. E-Mail: treffpunkt-pregelstrasse@t-online.de.