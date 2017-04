Seelze Eine Spaziergängerin hat in Seelze bei Hannover eine Leiche auf einem Feldweg gefunden. Die 49-jährige Frau war am Montagvormittag mit ihrem Hund unterwegs, als sie den leblosen Körper entdeckte. Um wen es sich dabei handelt, ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei in Hannover ist auch noch offen, ob sich um ein Verbrechen oder einen Unfall handelt. dpa

