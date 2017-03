Frühling belebt den Arbeitsmarkt in Niedersachsen

Hannover Auf Niedersachsens Arbeitsmarkt macht sich die Frühjahrsbelebung bemerkbar. Die Zahl der Menschen ohne Job sank im März im Vergleich zum Vormonat um 3,8 Prozent auf 253 474. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren es 2,7 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,0 Prozent - nach 6,2 Prozent im Februar, wie die Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen und Bremen am Freitag in Hannover mitteilte. „Viele Arbeitslose in Niedersachsen profitieren vom Frühjahrsaufschwung, der ihnen Chancen auf Beschäftigung bietet“, sagte Arbeitsagentur-Landeschefin Bärbel Höltzen-Schoh. Mehr als 65 000 offene Stellen seien gemeldet. dpa

