Althusmann greift Ministerin wegen angeblichem Zitat scharf an

Mit einem angeblichen Zitat von Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz zu Kinderehen hat CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann die Grünen-Politikerin scharf angegriffen. „Grüne Justizministerin in Niedersachsen: „Zwangsheirat mit minderjährigen Mädchen differenziert betrachten.“ Unfassbar!Untragbar! Unmöglich!“, schrieb Althusmann auf Twitter. Dabei bezog er sich nach CDU-Angaben vom Donnerstag auf eine Mitteilung der Ministerin zu der Diskussion über das Verbot von Kinderehen, in der sie sich aber anders äußerte als von Althusmann behauptet.

Die Bundesregierung will ein Gesetz auf den Weg bringen, das Ehen von unter 16-Jährigen für nichtig erklären soll. Dazu hat sich Niewisch-Lennartz laut der Mitteilung Anfang der Woche in Berlin geäußert: „Die Ehen der minderjährigen Kinder und Jugendlichen müssen differenziert betrachtet werden.“ Man müsse die Motive berücksichtigen, die Eltern veranlassen könnten, ihre minderjährigen Töchter vor der Flucht aus einem Krisengebiet zu verheiraten. Zugleich hatte Niewisch-Lennartz darauf verwiesen, dass Zwangsheirat und sexuelle Handlungen an unter 14-Jährigen in Deutschland bereits jetzt verboten sind.

Die Ministerin versuche, das Verbot der Kinderehe mit einer „verqueren Logik auszuhöhlen“, ließ Althusmann der Deutschen Presse-Agentur schriftlich mitteilen. „Wenn ein elfjähriges Kind verheiratet wird, ist das eine Zwangsehe und muss nicht differenziert werden.“

Niewisch-Lennartz stellte in einer Stellungnahme am Donnerstag dagegen klar: „Ich bin gegen Kinderehen: Kinder gehören auf die Schulbank und nicht ins Ehebett.“ Zwangsehen seien seit 2011 in Deutschland ohnehin verboten. Im Ausland geschlossene Ehen von Minderjährigen gehörten auf den Prüfstand der Gerichte. So könne eine Entscheidung getroffen werden, die sich am Kindeswohl orientiere.

Bei Twitter bekam Althusmann dennoch Zuspruch für seine Kritik an vermeintlichen Äußerungen der Justizministerin. „Die Heile und unschuldige Welt der Grünen gibt es nicht“, schrieb ein Nutzer. Ein weiterer: „Mensch Bernd, das ist unfassbar was Du schilderst, kannst Du nicht was tun dagegen den Mädels zu helfen?“

Das Vorhaben der Bundesregierung, Ehen von unter 16-Jährigen grundsätzlich für nichtig zu erklären, stößt allerdings auch bei juristischen Fachverbänden wie dem Deutschen Anwaltsverein auf Kritik. Der katholische Wohlfahrtsverband Caritas fordert ebenfalls eine „individuelle Einzelfallprüfung“ für Ehen von Minderjährigen. Ähnlich wie Niewisch-Lennartz argumentiert auch die Caritas: Eltern würden ihre Töchter häufig deshalb verheiraten, um eine sicherere Flucht und Schutz vor sexueller Gewalt zu ermöglichen.

Auch mehrere von Althusmanns Parteifreunden haben sich in der Debatte um Kinderehen für liberale Positionen ausgesprochen. So sagte Sachsen-Anhalts Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) im November in einem Interview mit der „Magdeburger Volksstimme“, sie plädiere bei Ehen von Minderjährigen zwischen 14- und 16 Jahren für eine strenge Einzelfallprüfung. Auch ein von der CDU mitgetragener Entschließungsantrag des Landtags in Nordrhein-Westfalen fordert vom Gesetzgeber die „differenzierte Betrachtung jedes konkreten Einzelfalls“.

Es ist nicht das erste Mal, dass Althusmann mit umstrittenen Äußerungen für Wirbel sorgt. Anfang Januar hatte er kurz nach dem Attentat in Berlin gesagt, eine Polizeistreife im Raum Hannover habe am Abend des Anschlags Kenntnis davon bekommen, dass dort etwas passieren werde. Später hatte der CDU-Spitzenkandidat seine Äußerungen relativiert. In der Folge wurde gegen einen Polizeibeamten aus Hannover wegen des Verdachts des Geheimnisverrats ermittelt. dpa