Datenschützer: Kameras mit Gesichtserkennung sind rechtswidrig

Göttingen Die Datenschützer von Bund und Ländern halten den geplanten Einsatz von biometrischer Gesichtserkennungssoftware für rechtswidrig. Das teilte die niedersächsische Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel am Donnerstag auf einer zweitägigen Datenschutzkonferenz in Göttingen mit. In einem Pilotprojekt...