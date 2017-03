Mann rettet Mutter mit zwei Kindern nach Unfall aus Kanal

Diele Eine Frau ist im Kreis Leer nach einem Verkehrsunfall mit ihren beiden Töchtern aus einem Kanal gerettet worden. Sie hatte sich mit ihrem Auto überschlagen und war kopfüber im Wasser liegengeblieben. Ein Passant zögerte nicht lange und sprang am Mittwochabend in das kalte Wasser, um die 37-Jährige und die beiden sieben und zehn Jahre alten Mädchen aus dem Auto zu befreien. Die drei wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt, sie kamen ins Krankenhaus. „Dank des schnellen und mutigen Einsatz des Ersthelfers ist der Unfall noch mal glimpflich ausgegangen“, sagte Feuerwehrsprecher Dominik Janßen am Donnerstag. dpa

