SPD bremst Grüne bei Tempo 30 aus

Teilnehmern eines Projekts zu mehr „Tempo 30“ in Niedersachsen erhielten vor einigen Tagen eine wenig erfreuliche Nachricht per Mail. „Betreff Modellprojekt „Runder Tisch Tempo 30“: Sehr geehrte Damen und Herren, im Auftrag von Xxxxx (Name entfernt, die Redaktion) möchte ich Sie darüber informieren, dass sich krankheitsbedingt die Fortführung des Modellprojektes auf unbestimmte Zeit verzögern wird“, heißt es darin. ...