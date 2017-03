Zoos im Norden haben viele Tierbabys – von klitzeklein bis XXL

Der Elefantennachwuchs spielt im Zoo in Hannover. Foto: Ole Spata/dpa

Die Zoos und Tierparks im Norden freuen sich derzeit über viel Nachwuchs: Im Weltvogelpark Walsrode schlüpften im Januar bei den Raggi-Paradiesvögeln kleine Jungvögel, die Riesensteinadler brüten dort noch. Im Zoo Hannover soll im April ein viertes Elefantenbaby zur Welt kommen, auch im Zoo Osnabrück wird noch in diesem Jahr Nachwuchs bei den Elefanten erwartet. Im Braunschweiger Zoo können die Besucher kleine Affen sehen bei den Rothandtamarinen sehen.

Die kleinsten sind die nur wenige Gramm leichten Kolibri-Küken im Vogelpark Walsrode, die größten die über 100 Kilogramm schweren Elefantenbabys im Zoo Hannover: In den Tierparks im Norden gibt es derzeit viel Nachwuchs.

Weltvogelpark Walsrode

Dort sind kleine Raggi-Paradiesvögel geschlüpft, auch bei den Kolibris gab es in letzter Zeit reichlich Junge. Etwas ganz Besonderes ist nach Angaben von Vogelpark-Sprecher André Schmidt der Nachwuchs bei den Riesensteinadlern, der demnächst erwartet wird. In der Winterpause wurde in Walsrode die Flugshow neu gestaltet, nun gibt es parallel zur Live-Show auf einer 25 Quadratmeter großen Leinwand Infos über die Vogelwelt.

Zoo Hannover

Dort tollen bald vier kleine Elefantenkinder herum, denn im April wird die Geburt des nächsten Babys erwartet. Im Januar kam „Mäuschen“ mit 117 Kilogramm zur Welt, rund vier Wochen vorher ihre beiden Halbgeschwister „Dickerchen“ und „Kleine“. Im Sommer wird im Zoo in Hannover auch eine neue Themenwelt eröffnet, in der neben Schimpansen die stark bedrohten Drills zu sehen sein werden. 2016 besuchten nach Angaben von Zoosprecherin Simone Hagenmeyer 1,16 Millionen Menschen die Anlage.

Zoo Osnabrück

Auch in Osnabrück wird im Zoo auf ein Elefantenbaby gewartet: Die 29-jährige Douanita soll im Herbst ihr fünftes Jungtier zur Welt bringen. Douanita und Sita kamen erst vor kurzem aus dem Prager Zoo nach Osnabrück betrachten. Im Sommer soll eine neue Nordamerika-Themenwelt mit den Bereichen für Wölfe, Bären und Bisons eröffnet werden. 2016 kamen fast so viele Menschen wie in den Zoo Hannover, über eine Million Besucher wurden nach Angaben von Zoogeschäftsführer Andreas Busemann gezählt.

Zoo Braunschweig

Dort gibt es zur Zeit viel Nachwuchs etwa bei den Stachelschweinen und den Rothandtamarinen, einer Affenart. Mit rund 102 000 Besuchern 2016 war der Braunschweiger Zoo zufrieden, sagt der stellvertretende Chef Peter Wilhelm. Die Zahl zeige, dass die Neuerungen wie eine große Papageien-Voliere und das neue Zuhause für die Baumstreifenhörnchen sehr gut bei den Besuchern ankomme.

Zoo am Merr Bremerhaven

Vor allem die 2015 geborene Eisbärin Lili sorgt dort immer noch für Begeisterung. Zu Ostern können die Gäste sehen, wie Küken im Brüter schlüpfen. Mit 350 000 Besuchern im vergangenen Jahr ist der Zoo am Meer in Bremerhaven „sehr zufrieden“, sagt Prokuristin Nicole Tönjes.

Wildpark Lüneburger Heide

In der Heide wird in den kommenden Monaten auf Nachwuchs bei den Hirschen und anderen Tieren gehofft. Die Shows wurden aufgefrischt, für Kinder gibt es neue Angebote wie das Programm „Wildparkräuber“. „2016 war ein sehr ordentliches Gesamtjahr“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Norbert Tietz. Über 300 000 Menschen statteten dem Wildpark einen Besuch ab. dpa