Hannover Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn in Hannover ist eine 64-Jährige schwer verletzt worden. Bisher sei unklar, warum die Frau am Montagnachmittag an einer Haltestelle vor die Bahn lief, teilte die Polizei mit. Der Fahrer versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder