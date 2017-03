Polizei holt Falschfahrer von der Autobahn 7

Hildesheim Auf der Autobahn 7 bei Hildesheim ist in der Nacht zu Montag ein Falschfahrer unterwegs gewesen. Die Polizei konnte ihn nach einem Hinweis zwischen der Ausfahrt Hildesheim-Drispenstedt und einem Parkplatz stoppen. Die Geisterfahrt habe keine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer ausgelöst, teilte die Polizei am Montag mit. Der 74-jährige Fahrer war mit seinem Auto auf der Rückreise aus dem Süden in seine Heimat Schweden unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeld in dreistelliger Höhe. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder