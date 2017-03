Politik-Abitur offenbar abgebrochen

Braunschweig Die laufenden Abitur-Prüfungen im Fach Politik an Niedersachsens Schulen sind am Montag gegen 8.30 Uhr abgebrochen worden. Es habe einen Vorfall an einer niedersächsischen Schule gegeben, hieß es. Für die Klausuren werden neue Termine angesetzt. Update: Die laufenden Abitur-Prüfungen im Fach...