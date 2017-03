Niedersachsen-AfD setzt Parteitag hinter verschlossener Tür fort

Hannover Die niedersächsische AfD hat ihren Parteitag in Hannover am Sonntag unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt. Hinter verschlossenen Türen trägt die Partei ihren Konflikt über den Führungsstil von Landeschef Armin Paul Hampel (59) aus: Kritiker halten ihm autoritären Stil vor. Hampel will...