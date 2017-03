Messehalle in Hannover wird zu türkischem Wahllokal

Foto: Holger Hollemann/dpa (Archiv)

Ein Wahllokal zur türkischen Präsidentschaftswahl in einer Messehalle in Hannover. Für die Türken im Ausland beginnt am Montag eine zweiwöchige Wahlphase, in der sie über das umstrittene türkische Präsidialsystem abstimmen können. Foto: Holger Hollemann/dpa (Archiv)