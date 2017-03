Scharfe Munition in Handgepäck von Fluggast entdeckt

Hannover Im Handgepäck eines 44 Jahre alten Fluggastes am Airport Hannover hat die Bundespolizei scharfe Munition entdeckt. Bei der Luftsicherheitskontrolle am Freitag sei ein Pistolenmagazin mit sieben Neun-Millimeter-Patronen gefunden worden, teilten die Beamten am Samstag mit. Der kontrollierte Mann...