Zusammenprall bei Überholmanöver - Drei Tote auf B71

Lüchow Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastzug und einem Auto auf der Bundesstraße 71 bei Bergen an der Dumme (Kreis Lüchow-Dannenberg) sind am Freitagabend drei Menschen getötet worden. Der 39-jährige Fahrer des Lastzugs war in Richtung Salzwedel unterwegs gewesen, als er beim Überholen ein...