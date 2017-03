26-Jähriger nach tödlichen Schüssen in Hannover festgenommen

Der 26-Jährige wurde am Donnerstag in einer Klinik vorläufig festgenommen worden, nachdem sein Anwalt den Besuch des Mannes im Krankenhaus telefonisch angekündigt hatte. Der Tatverdächtige habe bei der Auseinandersetzung am Mittwoch Verletzungen davongetragen, habe der Anwalt gesagt. Der 26-Jährige...