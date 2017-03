Maskierter Räuber überfällt Penny Markt

Grasleben Einen größeren Geldbetrag erbeutete ein unbekannter Räuber am Donnerstagabend im Penny Markt in Grasleben. Er war kurz nach Ladenschluss durch ein rückwärtiges Fenster in das Gebäude eingedrungen und hatte zwei Mitarbeiterinnen bedroht, Geld gefordert und erhalten. Der maskierte Mann flüchtete...