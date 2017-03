51-Jähriger sticht auf schwangere Freundin ein

Lingen Ein 51-Jähriger hat in Lingen mehrfach auf seine schwangere Lebensgefährtin eingestochen. Die 26-Jährige erlitt bei dem Angriff am Dienstagabend schwere Verletzungen. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch hatte es zuvor in der Wohnung einen Streit gegeben. Die junge Frau ist im vierten Monat schwanger. Angehörige brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie sofort operiert wurde. Der Messerstecher rief nach der Tat die Polizei und lies widerstandslos festnehmen. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. dpa

