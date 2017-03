Deutlich mehr Tiere im niedersächsischen Hunderegister gemeldet

Hannover Die Zahl der im niedersächsischen Hunderegister gemeldeten Tiere ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Waren im Juni 2016 erst gut 272 000 Vierbeiner registriert, so sind es mittlerweile rund 306 000. Das Landwirtschaftsministerium in Hannover sieht dafür eine Vielzahl an Gründen: Dazu zählten unter anderem die Ankündigung von Kontrollen der Kommunen, aber auch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und die hohe Akzeptanz des 2013 in Kraft getretenen Hundegesetzes. Wer sich einen Hund neu anschafft, muss zudem eine Sachkunde-Prüfung absolvieren. Dabei werden die Hundehalter auch explizit auf ihre Pflichten hingewiesen. dpa

