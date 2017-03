50-Jähriger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

Haselünne Ein 50 Jahre alter Mann sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft, weil er vor einem Hallenbad in Haselüne einen Kontrahenten mit einem spatenähnlichen Gegenstand niedergeschlagen haben soll. Der Inhaftierte habe selbst auf den am Boden liegenden Mann weiter eingeschlagen und mit den Füßen...