Grenzpolizei kassiert 60 Joints ein

Bunde Bei einer Kontrolle an der holländischen Grenze haben Polizisten in Ostfriesland 60 Joints einkassiert. Die Beamten hatten am Autobahngrenzübergang in Bunde den Verkehr überprüft. Dabei nahmen sie 80 Menschen aus verschiedenen Nationen unter die Lupe und beschlagnahmten neben den 60 Joints auch...